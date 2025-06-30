Artvin Şavşat’ta RES projesine tepki: "Bölge halkının geleceğini mahvetmesine sessiz kalmayın"

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Kireçli, Yavuzköy ve Çamlıca köyleri ile Hopa’ya bağlı birçok yaylayı etkileyen alanda, Renecore Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından yapılması planlanan Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesine bölge halkı tepki gösterdi.

Bölgede yapılacak keşif öncesinde Yavuzköy Seyir Tepesi’nde insan zinciri oluşturularak protesto düzenlendi. Ardından yapılan basın açıklamasının hemen sonrasında keşif heyeti, Yavuzköy yaylasına giderek incelemelerde bulundu.

Keşif öncesinde yapılan basın açıklamasında konuşan İstanbul Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Çok uluslu bir şirket tarafından bu köy ve ilçelerimizin yaylalarında toplam 50 megavat kapasiteli 13 adet rüzgar türbini ve bir şalt sahası projesine ilişkin olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna, ne yazık ki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'ÇED olumlu' kararı verilmiştir. Bu karar sonucunda, projenin hayata geçirilmesi durumunda Artvin ilinin en büyük merası olan bu eşsiz coğrafyada doğal yaşam ve çevre, büyük ve geri dönüşü olmayan bir felaketle karşı karşıya kalacaktır.

Bu proje bir devlet projesi değildir. Projenin sahibi çok uluslu, özel bir şirkettir. Bu şirketin bağlı olduğu sermaye grubunda, dünya çapında tanınan yabancı milyarder kişi ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bizler rüzgar enerjisine değil, bu projenin uygulanmak istendiği alana ve içeriği eksik, hatalı ve yetersiz olan ÇED raporuna olumlu onay verilmiş olmasına karşıyız. Bu şaibeli projeye karşı vermemiz gereken mücadeleyi bugün vermezsek, yarın gelecek nesillerin vebali boynumuzda olacaktır. 2 kilometrekarelik bir alana yerleşebilecek 13 türbin, yaylalarımızın en verimli bölümlerini oluşturan 16 kilometrekareden fazla alanı, yani meralarımızın yarıdan fazlasını etkileyecek; adeta yaylamızı kapatacak şekilde, yabancı ortaklı sermaye şirketlerine tahsis edilecektir. Bu projenin, bölge halkının geleceğini mahvetmesine sessiz kalmayın! Bu projeye, bölge halkının neredeyse tamamının karşı olduğunu bilin ve içinizden çıktığınız halkın yanında olun! Bu bölge, RES kurulumu için uygun değildir. "