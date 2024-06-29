Artvin-Yusufeli yolunda çökme yaşanan tünel ulaşıma kapatıldı

Artvin-Yusufeli yolundaki tünel, üst beton korunağındaki çökme sonucu ulaşıma kapatıldı. Bölgede ulaşım, çift yönlü servis yolundan sağlanıyor.

Artvin-Yusufeli yolundaki T-14 tüneli, üst beton korunağının bir kısmının çökmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Artvin-Yusufeli kara yolu güzergahında 2 bin 460 metrelik T-14 tünelinin üst beton korunağının bir kısmı çöktü.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Tünel, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgede ulaşım, çift yönlü servis yolundan sağlanıyor.

Karayolları ekipleri tünelde çalışma başlattı, jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.