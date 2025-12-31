Artvin’de 3 kişi çığ altında kaldı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin’in Ardamu ilçesine bağlı Zekeriya Köyü yaylasında bu sabah saatlerinde meydana gelen çığ felaketinde, ilk belirlemelere göre 3 kişinin çığ altında kaldığı, çok sayıda küçükbaş hayvanın etkilendiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Artvin’in Ardamu ilçesine bağlı Zekeriya Köyü yaylasında, hayvanlarını bölgeden geçirmek isteyen üreticilerin bulunduğu sırada çığ düştü.

Olayın ardından bölgeden gelen ilk bilgilere göre, 3 kişinin çığ altında kaldığı, ancak durumlarına ilişkin kesin bilginin henüz netleşmediği öğrenildi. Küçükbaş hayvan kaybına ilişkin sayı da şu an için tespit edilemedi.

Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Şiddetli tipi nedeniyle araçların yalnızca köy girişine kadar ilerleyebildiği, yaylaya ulaşımın yaya olarak ve güçlükle sağlanabildiği aktarıldı.

AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği, ekiplerin olumsuz hava koşullarına rağmen olay yerine ulaşmaya çalıştığı bildirildi.