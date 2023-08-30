Artvin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Artvin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Artvin Valiliği önünde gerçekleştirilen tören, Vali Cengiz Ünsal, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ali Osman Tokat, Belediye Başkanı Demirhan Elçin’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Tören Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu şiirler okunması ve Halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Tören öğrenciler, resmi kurum araçları, askeri tören kıtası, Artvin Offroad Spor Kulübü üyeleri ve Artvin Motosiklet Kulübü üyelerinin geçişiyle sona erdi.

Valilik önündeki törenin sona ermesinin ardından Valilik protokol girişi katında kabul töreni gerçekleştirildi.