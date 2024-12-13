Artvin’de belediye ekiplerinin gece kar mesaisi



Artvin’de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Cadde ve sokakların karla kaplanması üzerine Artvin Belediyesi ekipleri de harekete geçti. İş makineleri ve personel desteğiyle başlayan kar temizleme çalışmaları, gece boyunca devam etti. Belediye ekipleri, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için şehir genelinde yoğun bir mesai harcıyor.

Artvin Belediyesi’nden yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmalarının süreceği belirtilerek, olası talepler ve acil durumlar için vatandaşların 7/24 ulaşabileceği bir ihbar hattının aktif olduğu duyuruldu.