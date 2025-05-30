Artvin’de bugün üç önemli dava

Gökay BAŞCAN

İktidarın ve sermayenin saldırısı altında olan Artvin’de bugün önemli üç gündem var. Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemek amacıyla mücadele ederken katledilen Reşit Kibar’a ilgili davanın duruşması görülecek. Yargı kararlarına rağmen faaliyetlerini sürdüren Cengiz Holding’in Cerattepe’deki teleferik projesine karşı açılan davada bilirkişi keşfi yapılacak. Arhavi’de ise yapımı planlanan Çamlıca HES projesine karşı verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan davada da bilirkişi incelemesi yapılacak.

Artvin Cankurtaran’da, ormanlık alanda yapılması planlanan park projesine karşı çıkarken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Reşit Kibar’ın ölümüne ilişkin davanın Artvin Adliyesi’nde görülecek duruşması saat 09.00’da başlayacak.

Bir diğer konu ise Artvin’in yaşam alanlarını yok eden Cengiz’in teleferik projesi. Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı verdiği ve Rize İdare Mahkemesi’nin yürütmesini durdurduğu proje, tüm yargı kararlarına rağmen sürüyor. Keşif, proje alanında saat 13.30’da başlayacak.

Doğu Karadeniz’in derelerine ipotek koyan, kurutan HES projelerinin bir tanesi de Arhavi’de hayata geçirilmeye çalışılıyor. Durguna Vadisi’nde kurulmak istenen HES projesine ilişkin saat 09.00’da bölgede bilirkişi keşfi yapılacak.

BirGün’e konuşan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, “Reşit Kibar’a atılan kurşun hepimize atılmış bir kurşun” dedi. Cerattepe’nin 30 yıldır Cengiz’le mücadele ettiğini hatırlatan Karahan, “Havamızın, sularımızın kirlenmesi, heyelanların tetiklenmesi, ormanların tehlikeye girmesi gibi ana sebeplerden dolayı bu projeye karşı çıkıyoruz” ifadelerini kullandı. Arhavi’deki Durgunlu Deresi’nin üzerinde kurulması planlanan HES’e ilişkin konuşan Karahan, “Tüm ülke bu projelerle boğuşuyor. Eskiden Bergama ve Cerattepe gündemdeydi ama şimdi ülkede aynı sorunlarla karşı karşıyayız” dedi.