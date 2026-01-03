Artvin’de çığ düştü: Kayıp çobanı arama çalışmaları 4’üncü günde

Artvin'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda düşen ve 2 kişinin öldüğü çığın altında kalan çobanlardan Bülent Gezer için arama çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor.

Ardanuç ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda, 31 Aralık 2025'te çığ düştü.

Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık bin 200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban, çığ sonucu kar altında kaldı.

Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İhbarla AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı.

Ekipler, kar altında kalan çobanlar Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla, Suat Temel ve Bülent Gezer için arama kurtarma çalışması başlattı.

Valilik koordinasyonunda AFAD'ın yanı sıra JAK, Jandarma Komando birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

200'e yakın personel tarafından sürdürülen çalışmalarda; bini aşkın küçükbaş güvenli bölgeye nakledildi.

Aramaların 1'inci gününde besici Suat Temel ile 2'nci gününde de çoban Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşıldı.