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Artvin’de dereye düşen vatandaş kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 09.03.2025 19:59
  • Giriş: 09.03.2025 19:59
  • Güncelleme: 09.03.2025 19:59
Kaynak: İHA
Artvin’de dereye düşen vatandaş kurtarıldı

Artvin’in Borçka ilçesinde dereye düşen vatandaş, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Borçka ilçesine bağlı Düzköy köyü Cevizli Mahallesi’nde bir vatandaş dereye düşerek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Borçka itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi iel vatandaş, halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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