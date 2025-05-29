Artvin’de dolu yağışına etkili oldu, silecekler yetersiz kaldı

Artvin’in Şavşat ilçesinde aniden bastıran dolu, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde dolu yağışına araç sileceklerinin yetişmediği göründü.



Artvin’in Şavşat ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran dolu, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dolunun etkisiyle görüş mesafesi neredeyse sıfıra inerken, aracın sileceklerinin doluya yetişemediği görüldü.

İlçeye bağlı yüksek kesimlerde başlayan yağmur, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, doğayı beyaza bürüdü.

Görüntülerde dolunun aracın camlarına şiddetli bir şekilde vurduğu ve yoğun yağış nedeniyle yolun görünmez hale geldiği dikkat çekti.

(AG-ÖS-Y)