Artvin’de emperyalist müdahaleye tepki

Artvin Emek ve Demokrasi Platformu, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto etti. Artvin Merkez’de yapılan yürüyüşün ardından basın açıklaması okundu. Açıklamayı, platform adına Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş yaptı.

Açıklamada, “Halkların nasıl yaşayacağına Washington’dan, Tel Aviv’den karar verilemez” denildi.

Gümüş, “ABD ve İsrail’in İran a başlattığı savaş iki haftayı geride bırakırken savaşın daha ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor. Açık olan şudur ki İran’ı yağmalamak, petrol başta olmak üzere doğal kaynaklarını sömürmek ve küresel güç mücadelesinde rakip görülen Çin’i geriletmek için stratejik enerji ulaşım hatlarını kontrol altına almak istiyorlar. Bunu gerçekleştirmek için rejimi yıkıp işbirlikçi kukla bir Tiran aradıklarını gizleme gereği bile duymadan ifade ediyorlar” ifadelerini kullandı.

"BÖLGE HALKLARININ PAYINA YIKIM, YAĞMA VE ÖLÜM DÜŞMEKTE”

"7 Ekim’den bu yana Gazze’de gerçekleştirilen soykırım, Lübnan ve Yemen’e yapılan bombardımanlar ve Suriye’de sağladıkları rejim değişikliği ile BOP’un gereği olarak emperyalizmin sonsuz çıkarı ve siyonizmin yararı amaçlanmaktadır. Bölge halklarının payına ise yıkım, yağma ve ölüm düşmektedir” ifadelerine yer verilen açıklama özetle şöyle:

"Bu emperyalist-kapitalist sömürgenler ihtiyaç duydukları müddetçe ne uluslararası hukuk tanır, nede insan hakları gözetirler. İşlerine gelmediklerinde hukuku rafa kaldırmaktan asla çekinmezler. Onlar için insan haklarının ve hayatının hiçbir önemi yoktur. Emperyalist barbarlar haydutluklarına demokrasi ve özgürlükler elbisesi giydirirler. O nedenle demokrasiden, özgürlüklerden, eşitlikten, laiklikten ve bağımsızlıkçılıktan nefret ederler. Kendileri için kukla vazifesi gören monarşileri destekler ve tercih ederler. Ne yazık ki bölgenin Siyasal İslamcı Arap rejimleri dün Filistin’de bugün İran’da Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail’in yanında saf tutuyorlar emirlerine amadeler. Ama biz emperyalizme karşı kazandığı bağımsızlık mücadelesiyle mazlum halklara esin kaynağı olmuş bir ülkeyiz. Bağımsızlıkçıyız, cumhuriyetimizin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Yurtta Sulh Dünyada Sulh’ öğretisinin ne kadar kıymetli ve tarihsel gerçek olduğuna inanan insanlarız. Bu nedenle siyasi iktidarı uyarıyoruz. Sakın ola ülkemizi bir oldu bitti ile bu savaşın içine sürüklemeyin. NATO üslerini kapatın. Ülkemizin çıkarı barıştadır. Halkların nasıl yaşayacağına Washington’dan, Tel Aviv’den karar verilemez. İran ın geleceğine İran halkı karar verecektir. Bu emperyalist sistemin yarattığı yıkım ve yağmadan, üzerimize yıkılmaya çalışılan karanlıktan çıkış ancak halkların birleşik mücadelesi ile emperyalizm ve onun Siyonist maşasından kurtuluşla mümkündür.”