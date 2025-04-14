Artvin’de heyelan: İş makinesi operatörü saniyelerle kurtuldu
Artvin'de merkeze bağlı Seyitler köyü yolunda öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. İstinat duvarının üst kısmındaki sarp yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, kara yoluna düştü. Yolda çalışma yapan Karayolları'na ait iş makinesi operatörü, fark ettiği heyelandan geri manevra yaparak son anda kurtuldu.
Kaynak: AA-DHA
Artvin'de Seyitler grup köy yolunda heyelan meydana kaydedildi.
Bölgede son günlerde etkili olan yağışın ardından il merkezindeki Seyitler grup köy yolunda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, heyelan anı karayolları personeline ait cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Görüntülerde, yola düşen küçük kaya parçalarını temizleyen iş makinesinin heyelan olduğunu fark ederek aniden uzaklaşması yer aldı.
Heyelanın ardından trafiğe kapanan yolda ekipler çalışma başlattı.