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Artvin’de heyelan: İş makinesi operatörü saniyelerle kurtuldu

Artvin'de merkeze bağlı Seyitler köyü yolunda öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. İstinat duvarının üst kısmındaki sarp yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, kara yoluna düştü. Yolda çalışma yapan Karayolları'na ait iş makinesi operatörü, fark ettiği heyelandan geri manevra yaparak son anda kurtuldu.

Güncel
  • 14.04.2025 13:11
  • Giriş: 14.04.2025 13:11
  • Güncelleme: 14.04.2025 13:16
Kaynak: AA-DHA
Artvin’de heyelan: İş makinesi operatörü saniyelerle kurtuldu
Fotoğraf: AA

Artvin'de Seyitler grup köy yolunda heyelan meydana kaydedildi.

Bölgede son günlerde etkili olan yağışın ardından il merkezindeki Seyitler grup köy yolunda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.

Fotoğraf: AA

Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, heyelan anı karayolları personeline ait cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Fotoğraf: AA

Görüntülerde, yola düşen küçük kaya parçalarını temizleyen iş makinesinin heyelan olduğunu fark ederek aniden uzaklaşması yer aldı.

Fotoğraf: DHA

Heyelanın ardından trafiğe kapanan yolda ekipler çalışma başlattı.

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