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Artvin’de heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı

Ajans Haberleri
  • 20.12.2023 12:37
  • Giriş: 20.12.2023 12:37
  • Güncelleme: 20.12.2023 12:37
Kaynak: İHA
Artvin’de heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı

Karadeniz Sahil Yolu Artvin’in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

Heyelan saat 11.00 sıralarında Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu Kopmuş mevkiinde meydana geldi. Sarp Sınır Kapısı’ndan yurt dışı yönünde yaşanan heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri karayoluna indi.

Yaşanan heyelan sonrası uzun araç kuyruğunun oluşurken karayolu ekipler bölgeye sevk edildi.

Başlatılan çalışma sonrası karayolu araç trafiğine tek yönlü olarak yeniden verildi. 

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