Artvin’de kamyon uçuruma yuvarlandı, karı koca hayatını kaybetti

Artvin’in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 200 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonda bulunan karı koca olan hayatını kaybetti.

Kaza, Şavşat ilçesine bağlı Yavuzköy yayla yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şavşat İl Özel İdaresi’nde görevli iş makinesi operatörü Şakir Kör (41), kullandığı kamyonla yaylaya taş taşıdığı sırada rampada aracın frenlerinin boşalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan eşi Nilgün Kör olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Şakir Kör ise ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.