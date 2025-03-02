Artvin’de kar yığınları imece usulüyle temizleniyor

Artvin Belediyesi personeli ve vatandaşlar, kar yağışıyla birlikte oluşan kar yığınlarını imece usulüyle temizlemeye çalışıyor. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, "İnanılmaz bir kar var. Makinalarımız, çalışma arkadaşlarımız ve idari personelimiz de dahil yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Herkes eline bir kürek alsa ve sadece kapısının önünü temizlese, bu afetin altından elbirliğiyle çıkarız" dedi.

Artvin'in caddelerinde oluşan kar yığınları, Artvin Belediyesi iş makineleriyle birlikte belediyenin tüm personeli ve Artvinlilerin katkılarıyla imece usulüyle temizlenmeye çalışılıyor.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, herkesi kar küremeye ve destek olmaya davet ederek şunları söyledi:

"İnanılmaz bir kar var. Makinalarımız, çalışma arkadaşlarımız ve idari personelimiz de dahil yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. 24 saat esasına göre, bugün de personel arkadaşlarımızla, idari personelle ve yardımcı personelle birlikte bir imece yapalım dedik. Bu fikir arkadaşlardan geldi. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü sahadaki arkadaşlarımız 3 gündür inanılmaz bir efor sarf ediyorlar. Zaten halkımız da bunu görüyor. Böyle bir imece de başlattık. Aslında bu temsili; herkes birazcık yardım ederse, el birliği yaparsa, kurumlar birbiriyle istişare ederse ve dayanışma gösterirse, altından kalkamayacağımız hiçbir afetin olmadığını düşünüyorum."

Erdem, imeceye herkesi davet ederek "Herkes eline bir kürek alsa ve sadece kapısının önünü temizleyebilse, bu afetin altından elbirliğiyle çıkarız. O yüzden bize yardımcı olan, bizi düşünen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada gördüğünüz gibi sadece personelimiz değil, sivil arkadaşlarımız, dostlarımız da var. Bu vatandaşlarımıza ve anlayış gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.