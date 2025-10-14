Artvin’de KYK yurdunda barınma krizi: Kadın öğrenciler Nene Çiçek KYK Yurdu için eylem yaptı

Artvin’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak inşa edilen Nene Çiçek KYK Yurdu’nun tamamlanmaması nedeniyle binanın geçici olarak erkek öğrencilere tahsis edilmesi, kentte yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Binanın asıl kullanım amacı olan kız öğrenci yurdu olarak hizmete alınacağı yönündeki açıklamaların ardından erkek öğrenciler “Yurttan çıkmak istemiyoruz” diyerek eylem yapmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Seyitler Yerleşkesi’nde barınan kız öğrenciler de harekete geçti. Artvin Çoruh Kız Öğrenci Yurdu önünde eylem yapan kız öğrenciler, “Çiçek Nine bizimdir, bizim olacak” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi. Barınma koşullarının yetersiz olduğundan yakınan öğrenciler, yurt binasının bir an önce tamamlanmasını isteyerek, yeni yurda geçmeyi talep ettiklerini dile getirdi.

Eylemin ardından Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, Artvin Çoruh Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek öğrencilerle görüştü. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Kara, sürecin kısa süre içinde tamamlanacağını belirtti. Yurt binasındaki eksiklerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Kara, “İnşaatın tamamlanmasının ardından kız öğrencilerimiz planlandığı şekilde yeni yurtlarına yerleştirilecek” dedi.

Kara ayrıca, sosyal medyada paylaşılan bazı yanlış ve yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. Hem kız hem erkek öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli planlamaların yapıldığını öne süren Kara, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız süreci yakından takip ediyor” diye konuştu.