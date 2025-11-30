Artvin’de örtü yangını 5 hektarlık alanda devam ediyor

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Başoba köyündeki bir bahçede sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Ekipler, örtü yangınını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

KISMEN KONTROL ALTINDA

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ormanlık alana sıçrayan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüzce yangın yerine 4 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 1 su tankeri, iş makineleri ve yaklaşık 100 personel sevk edilmiş olup, AFAD’ın koordinesinde çevre itfaiye birimleri ile il özel idaresi ekiplerince destek sağlanmaktadır. Örtü yangını şeklinde gerçekleşen yangın kısmen kontrol altına alınmış olup aşırı rüzgar nedeniyle söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor” denildi.

"ÖRTÜ YANGINI 5 HEKTARDA DEVAM EDİYOR"

Artvin Valisi Turan Ergün, yangının devam ettiği bölgede açıklamalarda bulundu.

Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hopa ilçesinin Başoba ve Yoldere arasındaki bölgede yangın ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Yaklaşık bir aydır yağmur yağmadığı için çalıların kuruduğunu anlatan Ergün, 5 hektarda örtü yangınının devam ettiğini belirtti.

Ergün, "Bütün ilgili kurumların ekipleriyle şu anda alandayız. 135 personel ve 32 araç şu anda yangını söndürmek için çalışıyor" dedi.

Bölgede iğne yapraklı ağaçların bulunmamasının yangınla mücadelede avantaj olduğunu söyleyen Ergün, şunları kaydetti:

"Yangın geniş bir alanda gibi görünse de 5 hektar gibi. Orman varlığı açısından çok ciddi bir zararımızın olduğunu düşünmüyoruz, örtü yangını şeklinde. Bazen azalıyor hatta bitecek gibi oluyor ama tekrar artabiliyor rüzgarın yönüne göre. Söndürmek için bütün arkadaşlar var güçleriyle çalışıyor"

Ergün, yangını en kısa zamanda söndürmek için çalışmaların devam edeceğini söyledi.