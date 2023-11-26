Artvin’de otobüs kara saplandı, yolda yolcular mahsur kaldı

Artvin’in Sahara bölgesinde, Ardahan-Samsun seferini yapan yolcu otobüsü kara saplandı. Otobüsün içinde bulunan yolcular uzun süre mahsur kalırken, ekiplerin iş makinesi eşliğinde yolcu otobüsü bulundu yerden kurtardı.



Edilen bilgiye göre Şavşat - Ardahan arasında bulunan 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidinde olumsuz hava koşulları ve kar nedeniyle bir yolcu otobüsü kara saplandı. Şoför ve otobüs personelinin uğraşı sonuç vermeyince yardım talebinde bulundular. Olay yerine giden karayolları ekipler iş makineleri eşliğinde otobüsü kurtarmak için çalışma başlattı.

İçerisinde kadın ve çocukların bulunduğu 25 yolcu soğuktan etkilenince jandarma ekiplerinden battaniye talep ettiler.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışması sonrası otobüs bulunduğu yerden çıkarıldı.

Gerekli önlemler alındıktan sonra otobüs yeniden yola çıktı.