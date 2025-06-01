Artvin’de şampiyon boğa sahibini yaraladı

Artvin’de düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olan boğa sahibine saldırdı. O anlar tribündeki izleyeciler tarafından görüntülendi.

Murgul ilçesi Özmal köyünde bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Geleneksel Boğa Güreşleri renkli görüntülere sahne olurken, şampiyon boğanın beklenmedik bir anda sahibine saldırması panik oluşturdu. Güreşlerde kendi kategorisinde birinci olan 650 kiloluk "Canboğa" isimli boğa, kutlamalar sırasında horon oynayan kalabalığın arasında aniden sahibi Nevzat Hacıoğlu’na saldırdı. Boğa, darbesiyle yere düşen sahibini boynuz darbeleriyle hafif şekilde yaraladı. Olayın ardından alanda kısa süreli panik yaşandı. Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle boğa kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri yaralı Hacıoğlu’na ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı boğa sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar ise tribündeki izleyeciler tarafından görüntülendi.