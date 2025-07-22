Artvin’de şap hastalığına karşı tedbirler alındı: Hayvan hareketleri 30 gün yasaklandı

Artvin’de şap hastalığına karşı tedbirler alındı.

Artvin Valiliği bir basın bildirisi yayımladı. Yayımlanan bildiride şöyle denildi:

"İlimiz genelinde şap hastalığına duyarlı hayvan hareketleri, son hastalığın görüldüğü tarihten itibaren 30 gün süreyle ve ikinci bir emre kadar yasaklanmış; il geneline ot ve saman girişi kısıtlanmış, kesim faaliyetlerinin ise kontrollü şekilde yürütülmesine karar verilmiştir. Kontrolsüz hayvan hareketliliği kolluk birimlerimizce denetlenecek olup, alınan tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında kanunda yazılı idari yaptırımlar uygulanacaktır. Hastalıkla mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için vatandaşlarımızın, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizin yönlendirmelerine ve alınan tedbirlere titizlikle uymaları önem arz etmektedir."