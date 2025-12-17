Artvin’de vadi talanına itiraz

İlayda SORKU

Artvin’in Arhavi ilçesinde, Agara Vadisi’nde yapılmak istenen Çamlıca HES projesine karşı açılan davanın duruşması görüldü. Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi avukat Bedrettin Kalın, Rize İdare Mahkemesi’nde görülen duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, projenin son derece hassas bir coğrafyada planlandığını vurguladı ve bilirkişi raporlarındaki ciddi çelişkileri mahkemeye ayrıntılı biçimde anlattıklarını ifade etti.

Duruşma sonrası konuşan avukat Bedrettin Kalın, mahkeme sürecine ilişkin, “Bugünkü duruşma olarak iyi geçti. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporundaki hataları, proje alanının özelliklerini anlattık. Mahkeme de sabırla dinledi” dedi.

Davadaki temel sorunun bilirkişi raporlarının kendi içinde çelişkili olmasından kaynaklandığını belirten Kalın, “Buradaki problem bilirkişilerin raporlarındaki sıkıntıdan kaynaklanıyor aslında. Bilirkişiler o bölgede yapılacak faaliyetin önemli ölçüde sakıncalarını yazmış olmalarına rağmen raporun sonuç kısmında ‘dikkat edilirse bir şey olmaz’ gibi bir sonuca ulaşmışlar” diye konuştu.

Raporda yer alan tespitlerin, ulaşılan sonuçla örtüşmediğini vurgulayan Kalın, “Halbuki anlattıkları şeyler dikkat edilirse çözülecek şeyler değil” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin raporun hangi bölümünü esas alacağının belirleyici olacağını söyleyen Kalın, “Mahkeme raporun sonuç kısmını mı dikkate alacak yoksa içeriğine mi bakacak kararla birlikte görmüş olacağız” dedi.

İPTAL KARARI BEKLİYORUZ

Kararın yaklaşık bir ay içinde açıklanacağını aktaran Kalın, beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

“Proje son derece hassas bir coğrafyada yapılmaya çalışılıyor. Bunun için de mahkemenin iptal kararı vereceğini umuyoruz. Ama olmazsa elbette istinaf yolu açık. İstinaf yoluna başvurur, haklarımızı orada da savunuruz. Yargısal süreç henüz bitmiş değil.”

Dava konusu alanın ekolojik ve kültürel önemine de dikkat çeken Kalın, bölgenin Kamilet Vadisi ile bütünlük oluşturduğunu vurgulayarak, “Burası Kamilet Vadisi’nin hemen bitişindeki Durguna Vadisi aslında, ikiz vadiler. İkisinin de başlangıç noktası Çifte Köprü. Bugün dava konusu olan yer tarihi turistik bir alanın hemen devamında yer alan, el değmemiş bir vadi. Hatta ÇED raporunda da cazibesinden bahsediliyor. Dolayısıyla böyle bir vadide, böylesine doğal güzellikleri, etnografik güzellikleri olan bir yere bu tür projelerin yakışmadığını belirtmekte fayda var” dedi.

SULARIMIZ ÖZGÜR AKSIN

SOL Parti Artvin İl Örgütü de duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Bugün Rize İdare Mahkemesi’nde Arhavi Çamlıca’da yapılmak istenen HES ile ilgili dava görüldü. Arhavi Çamlıca Doğa Koruma Platformu’nun çağrısıyla bir kez daha sularımız özgür aksın, HES’lere hayır dedik” ifadelerine yer verdi.