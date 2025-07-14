Artvin’de yaban hayatı cep telefonu kamerasına yansıdı

Artvin’de vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yaban hayvanlarının doğal yaşamlarına dair dikkat çeken anlar yer aldı. Deriner Barajı çevresinde görüntülenen dağ keçileri ile yol kenarında sürü halinde kene avlayan keklikler, görenleri hayran bıraktı.

Artvin’in zengin yaban hayatı bir kez daha gözler önüne serildi. Kent merkezine bağlı Deriner Barajı çevresinde çekilen görüntülerde, bir anne dağ keçisi ile yavrularının neredeyse 90 derece dik kayalıklarda tırmandığı anlar dikkat çekti. Anne keçinin yavrularına adeta tırmanma eğitimi verdiği görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

Öte yandan, keklik sürülerinin ise yol kenarında kene avına çıktığı anlar kameraya yansıdı. Özellikle yaz aylarında artış gösteren kenelerle doğal mücadele eden kekliklerin bu davranışı, doğadaki ekolojik dengenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.