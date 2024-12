Artvin’deki fırtına balık kafeslerini parçaladı, Gürcistan’a somon yağdı

Artvin'in Hopa ilçesinde 16 Aralık'ta meydana gelen şiddetli fırtına, denizde bulunan beş balık kafesini parçaladı.

Kafeslerin zarar görmesiyle birlikte tonlarca somon denize karıştı.

Hopa ve Arhavi'de kıyıya vuran balıkları toplayan yurttaşların ardından bu kez Gürcistan sahilleri hareketlendi.

Karadeniz'in akıntılarıyla Gürcistan'a ulaşan somonlar, Batum'daki Çoruh Nehri'nin denize döküldüğü bölgede görüldü.

"GÜRCİSTAN'IN HER YERİNDE BALIK TUTULUYOR"

Haberi duyan Gürcistanlılar, oltalarını kaparak dere ve deniz kıyılarına akın etti.

Somon avına çıkan Mamuka Kadidze, “Teşekkürler diyoruz balıklar için. Sizden geçti Gürcistan'dan Sarpi Çoruh'a geldi. Teşekkürler her şey için. Ben 3 günde 22 balık tuttum. Şu an Gürcistan'ın her yerinde balık tutuluyor” ifadelerine yer verdi.