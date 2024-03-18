Artvin’deki mahalle suların çekilmesiyle ortaya çıktı

Geçen yıl Temmuz’da baraj sularına gömülen Artvin’in Yusufeli ilçesi mahalle, Mart’ta yeniden ortaya çıktı.

Artvin’in Yusufeli ilçesi Mutlugün köyü Uysallar Mahallesi’nin tamamı, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında baraj suları altında kalırken, mahalle Mart ayında baraj sularının çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, elektrik üretimine devam ediyor.

22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı.

Baraj sularından kısmen etkilenen 10 köyden biri olan Mutlugün’ün 30 haneli Uysallar Mahallesi ise geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tamamen sulara gömüldü. Baraj sularının bu günlerde çekilmesiyle birlikte ise 9 ay sonra Uysallar Mahallesi gün yüzüne çıktı.



