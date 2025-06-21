Artvin’den Türkiye’ye: Çevre felaketi yasasına dur deyin

HABER MERKEZİ

İzmit’te Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Arhavi Çamlıca Doğa Koruma Platformu tarafından düzenlenen “Artvin Örneğinde Hukuk, Politika, Çevre, Mücadele” başlıklı panel,, 20 Haziran 2025 Cuma günü yoğun katılımla gerçekleşti.

Panelde Artvin başta olmak üzere Türkiye genelindeki çevre sorunları ve yeni torba kanun teklifi tartışıldı.

Panelde konuşan isimler arasında İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan ve SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş yer aldı. Katılımcılar, doğa talanına karşı daha güçlü bir mücadele çağrısı yaptı.

Platform adına açıklama yapan Reşat Dindar, “Katılım çok iyiydi. Düzenlediğimiz panel Artvin’de ve Türkiye genelindeki çevre sorunlarını tartıştığımız bir panel oldu. Çok verimli geçti” dedi.

"SERMAYE ÇILDIRMIŞ VAZİYETTE"

Panelde özellikle zeytin ağaçlarının kıyımının önünü açacağı gerekçesiyle eleştirilen, enerji, ulaşım ve madencilik gibi sektörlerde yatırım süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan torba kanun teklifine dikkat çekildi.

Dindar, “Son olarak gündeme gelen maden yasasının Türkiye’ye bir felaket olduğunu, çevre sorunlarını üçe katlayacağını ve altından kalkılmaz bir hale getireceğini hep birlikte değerlendirmiş olduk. İbrahim hocamız çok değerli bilgiler ilettiler. Çok verimli bir panel oldu” ifadelerini kullandı.

Çevre mücadelesinin parti ayrımı olmaksızın ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Dindar, “Sermaye artık çıldırmış vaziyette. Bunun önüne geçmek, bir şekilde ‘Dur’ demek gerek artık. AKP, MHP, CHP önemli değil. Meclisteki tüm vekillere bu yasanın geçmemesi için sesleniyoruz. Çevresini, doğasını, yurdunu seven her vekil buna karşı çıkmalı. Çıkmayanlar için söyleyebileceğimiz tek şey, ülkelerini sevmedikleri” diyerek çağrıda bulundu.