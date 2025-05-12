Artvin’in çevre mücadelesi tartışılacak

Başta HES ve madenlere karşı mücadeleyle sembol haline gelen Artvin’in çevre mücadelesi İzmit’te düzenlenecek panelle ele alınacak.

Arhavi Çamlıca Doğa Koruma Platformu tarafından düzenlenecek Artvin Örneğinde Hukuk - Politika - Çevre - Mücadele” başlıklı panel Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi'nde saat 18.00’de başlayacak.

Etkinlikte, farklı disiplinlerden uzman isimler ve siyasetçiler çevre mücadelelerine dair görüş ile deneyimlerini paylaşacak.

"BİR SOSYAL HAK OLARAK ÇEVRE SAVUNMASI"

İzmir Belediye Başkanı’nın Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in de konuşmacı olduğu panelde İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Bir sosyal hak olarak çevre savunması" başlıklı konuşmasında, çevre hakkının anayasal bir hak olarak nasıl korunabileceğini tartışacak.

Yeşil Artvin Derneği Neşe Karahan, Artvin’deki çevre mücadelesinin kısa tarihini Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ise kalkınma ve doğa sömürüsü ilişkisini sorgulayacak.

Panelde son olarak söz alacak SOL Parti MYK üyesi Alper Taş, Türkiye’de çevre sorunlarının politik boyutunu masaya yatıracak.