Artvin’in mücadelesi tartışılacak

Haber Merkezi

Başta HES ve madenlere karşı mücadeleyle sembol haline gelen Artvin’in çevre mücadelesi İzmit’te düzenlenecek panelle ele alınacak. Arhavi Çamlıca Doğa Koruma Platformu tarafından düzenlenecek Artvin Örneğinde Hukuk - Politika - Çevre - Mücadele” başlıklı panel Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi'nde saat 18.00’de başlayacak.

Etkinlikte, farklı disiplinlerden uzman isimler ve siyasetçiler çevre mücadelelerine dair görüş ile deneyimlerini paylaşacak. İzmir Belediye Başkanı’nın Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ve SOL Parti MYK üyesi Alper Taş panelde konuşacak.