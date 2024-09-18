"Artvin’in talanı, Reşit Kibar’ın ölümü tek adam rejiminin sonucudur"

Artvin’de Reşit Kibar’ın yaşam alanlarını korurken öldürülmesine ilişkin tepkiler sürüyor. SOL Parti, Eskişehir, Ankara, İzmir’in ardından Bursa ve İstanbul’da da sokağa çıktı. Megakentte Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelen SOL Parti İstanbul il örgütü üyeleri, Artvin’de tüm maden ruhsatlarının iptal edilmesini ve Cankurtaran orman alanının ismi “Reşit Kibar Ormanı’ olarak ilan edilmesini talep etti.

Açıklamayı okuyan SOL Parti Kadıköy İlçe Örgütü Sözcüsü Kardelen Özay, ” Tek adam rejimi yetkilerine dayanılarak, ülkenin tüm toprakları sömürüye açılarak; yağmacı şirketlerin ve emperyalist tekellerin işgali altında sokuldu” dedi.

Kibar’ın öldürülmesinin rejimin bir sonucu olduğunu belirten Özay, “Bir avuç yağmacı şirketin işgali için mahkemeleriyle, jandarması polisiyle tüm devlet seferber edilmiş durumda. Toprakları için, ağacı deresi için direnen halk, faşist baskı ve zorbalıkla yıldırılmaya çalışılıyor. Son olarak Artvin Cankurtaran’da, halkın işgalcilere karşı yürüttüğü yurtsever direnişi bastırmak için, Reşit Kibar katledildi. Bu katliam her tür hukuksuzluk ve zorbalıkla sermayenin sınırsız talanının yolunu açan tek adam rejiminin bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

SÖMÜRÜNÜN ÖNÜ AÇILDI

Tek adam rejiminin ‘yağma, talan, toprakların işgali, baskı, zulüm, adaletsizlik ve hukuksuzluk olarak nitelendiren Özay, “Cankurtaran’da halkın tehdit ve baskılara karşı, defalarca yaptığı başvuru dikkate alınmamış; yaşam alanlarının talan edilmesine karşı çıkan halkın talepleri görmezden gelinerek bir kez daha gözü dönmüş bir sömürü hırsının önü açılmıştır. Reşit Kibar, bu gözü dönmüş sömürü hırsının sonucu katledilmiş; katliamın sorumlularından hesap sormak yerine talana ve katliama karşı çıkan Dursun Ali Koyuncu ve son olarak da Hopa ilçe üyelerimiz Mutlu Akyüz ve Yıllar Kibar arkadaşlarımız tutuklandı. Bugün doğasını ve yaşam alanlarını savunanlar olarak, hakları elinden alınan işçiler, emekçiler olarak; geleceği çalınan gençler ve kadınlar olarak zalimin zulmüne karşı birleşme günüdür! Bilsinler ki bir kez daha Metin oluruz, Reşit oluruz omuz omuza verip haklarımız için, geleceğimiz ve özgürlüğümüz için ayağa kalkmaktan asla geri durmayız. Asla teslim olmayız, zalime boyun eğmeyiz” diye konuştu.

Mücadele çağrısı yapan Özay, Cankurtaran’daki Hopa ve Borçka halkının taleplerini şöyle sıraladı.

-Artvin’in doğa ve yaşam alanlarını talana açan tüm ruhsat ve projeler iptal edilmelidir.

-Cankurtaran orman alanının ismi “Reşit Kibar ormanı olarak” ilan edilmelidir.

-Reşit Kibar’ın ölümünde sorumluluğu olanlar yargılanmalıdır.

-Tutuklanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.