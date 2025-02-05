Artvinli gençlerden şambrelle kayak keyfi

Artvin’in Şavşat ilçesinde bir grup genç, traktörün arkasına bağladıkları şambrelle köy yolunda kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Şavşat’ın Kocabey Köyü’nde yaşayan bir grup genç, yoğun kar yağışının ardından traktörün arkasına bağladıkları şambrelle kayak yaptı. Traktörün arkasına bağladıkları şambrel ile köy yolunda kaymaya başlayan gençler, hızlı ve keyifli anlar yaşadı. Eğlenceli anlarını cep telefonlarıyla kaydeden gençler, sosyal medyalarında paylaşırken, büyük ilgi gördü.