Artvinli öğrenciler için eğitim protokolü

“Artvin’deki ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin üniversite giriş sınavı başarılarının artırılması” amacıyla Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Artvinliler Hizmet Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek amacıyla İstanbul’da Artvinliler Hizmet Vakfı’nda düzenlenen programda, yapılan eğitim çalışmaları, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık süreçleri ve öğrencilerin başarılarının artırılmasına yönelik stratejiler ele alındı.

Vakıf Başkanı Esen Yağcı, toplantıda yaptığı konuşmada, “Bu projede toplamda 518 öğrenci, 3 öğretmen ve 3 başarılı sporcu yer alıyor. İstanbul’daki belediyelerimiz, iş insanlarımız bizlere büyük destek verdiler. Bu projeyi oluştururken öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin de görüşlerini alarak daha sağlam bir temele dayandırdık. Bu süreci başarıyla tamamlayacağımıza inancımız tam” dedi.

Protokol Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Doç. Dr. Özlem Ulu Kalın ve Dr. Mustafa Melek olarak belirlendi.