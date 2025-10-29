Artvinli pazarcılar: Tezgahlar dolu ama alım gücü yok

Haftalık olarak kurulan Artvin halk pazarında kışlık ürünler tezgâhlardaki yerini aldı. Pazarda satış yapan Hülya Dokur, "Vatandaş almak istiyor ama alım gücü düşük. Biz üretmeye çalışıyoruz ama satışlar eskiye göre çok azaldı" dedi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte pazarlarda kışlık ürünler tezgâhlardaki yerini aldı. Ancak satışların beklenen düzeyde olmaması pazarcı esnafını olumsuz etkilerken, alışverişe gelenler de gelirleriyle alışveriş yapamamaktan şikâyet ediyor.

"FİYATLAR YÜKSEK, ALIM GÜCÜ YOK"

Artvinli pazarcı Hülya Dokur, şunları söyledi:

"Kışlık ürünler tezgahlarda ama yüksek fiyatlar ve düşük alım gücü satışları olumsuz etkiliyor. Köyde üretiyoruz, pazarda ürünlerimizi kendimiz satıyoruz. Bu hafta kışlıklarımız var; puçukoluklarımız, barbunyalarımız, hurmalarımız çıktı. Sezon sezon üretimlerimizi yapıyoruz. Bunlar bizim barbunyalarımız, yaş olarak kilosu 300 lira. Paket olarak da veriyoruz, 100 liraya diyoruz. Enflasyon çok arttığı için vatandaşın alım gücü düştü. Maaşlar da aynı oranda artmadığı için vatandaş gelip her şeyi istiyor ama alım gücü olmadığından çoğu zaman sadece bakıp gidiyor.

Bu sene bahardan sonra iklim şartları da çok zor geçti. Fasulyeler yandı. Biz de elimizden geldiğince üretmeye, sonradan ekmeye çalıştık ama bu puçukoluk geç olgunlaşan bir ürün olduğu için pahalı oluyor. Yaşı 150 lira. Biraz daha dolgun olana da 200 lira diyoruz. Ama bunu kuruttuğumuzda 5 kilodan 1 kilo kalıyor. İşte o zaman da vatandaş için kurusunu almak zor oluyor. Hem bize hem vatandaşa zor.

"ALIM GÜCÜ ARTMALI, MAAŞLARINA ZAM YAPILMALI"

Şu anda en pahalı ürün 300 liraya barbunya, 150 liraya fasulye. Acı biberin kilosu da 150 lira. Tamamıyla doğal ürünler. Hepsini kendi bahçemizde üretiyoruz. Şimdi vatandaş kışlıklarını yapmak için biraz hareketlilik içinde. Bir şeyler almaya çalışıyor, evine götürüyor ama istediği kadar alamıyor. Az az almaya çalışıyor. Biz de bol bol üretiyoruz, sadece kendimiz için değil, toplum için de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bizim üretmemizle olmuyor; vatandaşın alım gücü artmalı, maaşlarına zam yapılmalı ki enflasyon karşısında alış ve satışta bir denge olsun diyoruz."

"EMEKLİ MAAŞI ALDIĞIMIZ İÇİN BİR ŞEY ALAMIYORUZ"

Pazara gelen emekli vatandaş, "Emekli maaşı aldığımız için bir şey alamıyoruz. Emekli maaşı yetmiyor. Geziyoruz ama bir şey alamadık. Paramız olsa alırdık. Yok ki alamıyoruz. Verilen maaş belli" dedi.

Borçka’da pazara satışa çıkan Erol Atasay, "İşler kötü gittiği için dükkânı kapattım, şimdi yerel ürünler satıyorum. Kestane, ceviz, hurma gibi köylerden alıp getiriyoruz. Kestane 350 lira, ceviz 300 lira, hurma 50-60 lira bandında. Emekliyim, ama işler durgun" diye konuştu.