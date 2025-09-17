Artvinli üretici: “Organik bal üretiyoruz ama destek yok”

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli Köyü’nde, 1770 rakımda arıcılık yapan kamu emeklisi Erdinç Ziya Akasakal, sektörün içinde bulunduğu zorluklara dikkat çekti. Akasakal, “Kafkas arısı -40 dereceye dayanıyor ama biz üretici olarak maliyetlere dayanamıyoruz” dedi.

Emekli olduktan sonra köyüne dönerek profesyonel arıcılık ve hayvancılık yapmaya başlayan Akasakal, üretimdeki düşüşe işaret ederek, “90’lı yıllarda bir kovandan 20 kilo bal alıyorduk, şimdi en iyi arı 7 kilo veriyor. Organik bal üretmeye çalışıyoruz ama destek yok, sahte ballarla baş edemiyoruz” diye konuştu.

Artan maliyetler nedeniyle ayakta kalmakta zorlandıklarını söyleyen Akasakal, “Arıya verdiğimiz şekerin çuvalı 3 bin lira. Boş kovan bile 3 bin lira. Lisin kilosu 300 lira. Devlet desteği var ama yeterli değil. Organik bal üretmeye çalışan üreticiyle, merdiven altı bal satanlar aynı kefeye konuluyor” ifadelerini kullandı.

“DOĞA TAHRİBATI ÜRETİME ZARAR VERİYOR”

Bölgede 70’in üzerinde endemik bitki bulunduğunu hatırlatan Akasakal, yol yapım çalışmaları ve su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle arıcılığın olumsuz etkilendiğini söyledi. Akasakal, “Yapılan çalışmalar arılara zarar veriyor, tozdan dolayı üretim düşüyor. Su olmadığı için arılarımız su bile bulamıyor” değerlendirmesini yaptı.

Akasakal, emekli aylığıyla geçinemediğini, çocuklarını arıcılık ve hayvancılık sayesinde okutabildiğini belirterek, “Emekli maaşıyla tatil yapılmaz. Biz üretmeye devam ettik, ama buna rağmen geçinmek çok zor” dedi.