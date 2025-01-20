Artvinli vekil Çelik Arhavi'de tarafını seçti

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Cengiz’in 10 köyü yok edecek maden projesine ilişkin konuştu Arhavilileri hedef aldı: “İsyan etmek sizin mesleğiniz mi?"

Arhavi’de düzenlenen partisinin 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Çelik, ilçe halkını hedef aldı. Maden ve HES projelerini protesto eden yurttaşlara "Arhavi’de maden 'haydi yürüyelim', Arhavi’de HES’ler 'yürüyelim', yürümeyin yazık ayakkabılarınıza diyoruz, yok yine yürüyorlar. Anlamıyorlar, nasıl bir iştir bu ya?" dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, partisinin 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çelik, Arhavi'de yapılan HES protestolarını eleştirerek, Maden Genel Müdürlüğü’nün Artvin’de gerçekleştirdiği toplantıyı değerlendirdi ve şunları söyledi:

Çelik, Artvin’de yüzde 72 maden sahası olduğuna yönelik verileri reddederek şöyle dedi: "Artvin’de maden çıkarılan alan yüzde bir bile değil, binde iki. Arama ruhsatlı alan yüzde 22. Arama ruhsatlarından sadece 500 tanesinden bir tanesi işletmeye dönüyor. Keşke Türkiye’de madenler çok olsaydı da memleketin zenginlikleri gün yüzüne çıksaydı ama böyle bir şey yok. Afaki şekilde var olan bazı imkanları başka yerlere çekerek burada olmadık konuları başka yere taşıyorlar.”

“Burayı zehirleyecek bir işin içinde olur muyuz?” iddiasında bulunan Faruk Çelik, HES’lerin yerleşim yerinde değil bomboş bir arazide yapılabileceğini savundu.