Artvinliler Cerattepe’yi talan projesine karşı ayakta

BirGün/ANKARA

2015 yılında 245 gün boyunca nöbet tutularak altın madenine karşı büyük bir direniş gösterilen Artvin Cerattepe’de, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci yeniden başlatıldı. Cengiz Holding'e ait Eti Bakır'ın açmak istediği bakır madeni için başlatılan ÇED ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantı gerçekleştirildi.

Bölgedeki madenciliğe doğal yaşlı ormanın yok olmasından su kaynaklarının kirlenmesine, çıkarılan cürufun taşınmasının yaratacağı tozlanmadan dolayı kent yaşamının etkilenmesine kadar çok boyutlu etkileri nedeniyle karşı çıkılıyor.

Temmuz ayında Rize İdare Mahkemesi, Artvin-Cerattepe'deki madencilik faaliyetleri için 2015'te verilen "ÇED olumlu" kararını iptal etti. Bu karar doğrultusunda bölgedeki madencilik faaliyetlerinin durdurulması ve alanın boşaltılması gerekiyordu. Ancak şirket yeni bir ÇED sürecini başlattı.

Toplantı öncesi Yeşil Artvin Derneği’nin çağrısıyla Bakanlık önünde buluşan Artvinliler basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP’li milletvekilleri Uğur Bayraktutan, Tahsin Ocaklı, Ali Öztunç ve Kadim Durmaz, Demokrat Parti Milletvekili Ertan Küçükay ve SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer’in yanı sıra demokratik kitle örgütü temsilcileri de destek verdi.

"HALKI DİKKATE ALMAYANIN HÜKMÜ OLMAZ"

Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan, basın açıklamasında maden sürecini hatırlattı. Sürmekte olan faaliyetin 2015 yılındaki ÇED olumlu kararını dayanılarak sürdürüldüğünü ifade eden Karahan, şöyle konuştu:

“Anayasa Mahkemesi’nin ve Rize İdare Mahkemesi’nin kararından sonra üretim durdurulup maden alanının terk edilmemiş ve maden şirketi tarafından yeni bir ÇED, hazırlığına girişildi. Bu kapsamda halkı bilgilendirme toplantısı maden şirketinin para çalışanlarının ve paramiliter güçlerinin doldurulduğu bir salonda yapılmış son olarak da İDK toplantısı için bugün verildi. Bugün bu toplantı için burada bulunuyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki Artvinlilerin ve çevre dostlarının kalbi burada atıyor. Devletin yetkili kurumlarını daha bu aşamada 30 yıldır mücadele eden bir halkı ve yargısal kurumları yormadan felaket projeden vazgeçmeye davet ediyoruz. Gölge etmesinler başka ihsan da istemiyoruz. Çok zor ancak o derece güzel dünya ölçeğinde bir coğrafyada yaşama tutunmaya çalışan bir kent halkına yedi yıldır yapılan zulmün artık sona ereceğini umuyoruz. Bunun için toplantıda bunları anlatacağız. Kararı her zaman Artvin halkı verecektir. Bir halkın değerini taleplerini dikkate alan kamu idaresi yücelir. Dikkate almayanın hükmü de olmayacaktır.”

"ÜLKE CENGİZ’E SATILIK DEĞİL"

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, de yaptığı açıklamada ülkenin sermaye grupları tarafından talan edildiğine vurgu yaptı. Başer, “Artvin halkı yedi yıldır bu talan projesine karşı direniyor. Reşit Kibarlar, Metin Lokumcular bu doğayı ve yaşamı korumak için hayatlarını kaybettiler. Artvin halkı talanı istemiyor. Yol yakınken bu projeden dönülmesi gerekiyor. Artvin halkına kulağını kapatanlara bir kez daha sesleniyoruz; Bu ülke Cengiz’e satılık değil’ yaşamı doğayı savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"CERRATEPE BİZİMDİR"

Basın açıklamasına gelen 80 yaşındaki emekli öğretmen Zeliha Yıkıcı, bu mücadele Artvinliler için her şeyden önemlidir. Çoruh vadisindeki en verimli topraklar elektrik için feda edildi. Ama Cerratepe bizimdir, bizim kalsın. Bir kişi için bir halk feda edilemez. Sel gider kum kalır. İnat etmesinler” ifadelerini kullandı.