Artvinliler, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı

Artvinler Hizmet Vakfı, Artvin federasyonları ve ilçe dernekleri, Artvin’in kurtuluşunun 104. yılında Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

Burada bir konuşma yapan Artvinler Hizmet Vakfı Başkan Esen Yağcı, şunları söyledi:

“Çok Değerli Artvin ve Artvinli dostlarım, ülkemizin en son yerleşim yeri Cumhuriyet kenti Serhat ve Yeşi Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı münasebetiyle İstanbul’da yaşayan kalbi ve yüreği Artvin’de olan Artvin sevdalısı insanlarımızla, hemşehrilerimizle birlikte buradayız. Artvinler Hizmet Vakfı, Artvin dernekleri federasyonları Artvin ilçe dernekleri ile birlikte buradayız. aynen Artvin’de ve ülkemizin değişik bölgelerinde dostlarımızla birlikte Atamızın huzurunda bağlılığımızı ve kurtuluşumuzu kutluyoruz. Yıllarca çeşitli kavimlerin istilasına uğramış son olarak 7 Mart 1921 tarihinde Şanlıtürk ordusunun Artvin’e girerek Artvin‘imiz kurtulmuştur 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova antlaşması ile de bağımsız garantiye altına alınarak Kurtuluş Savaşı döneminin en önemli askeri başarısı olarak tarihe geçmiştir nereye kadar Cumhuriyet tarihi boyunca ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerine sadık kalmış koruyucusu olmuştur. Ülkemizin ve dünyanın büyük dehası Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize emaneti olan Cumhuriyet ve değerlerine sıkı sıkıya sarılmak sahip çıkmak en büyük görevimizdir. Bu vesileyle Cumhuriyeti bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarıyla birlikte Artvin’de yurt savunmasında katılan tüm büyüklerimizi rahmetle anıyor saygı ve minnetle şükranlarımı sunuyorum. 7 Mart Artvin’in kurtuluş günümüzün sürekli hatırlatılması dileklerimle Kurtuluş Savaşınızı kutluyorum.”

Esen Yağcı’nın konuşmasının ardından Artvin dernek başkanlari ve temsilcileri de duygu ve düşüncelerini dile getirdi.