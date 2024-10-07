Artvinliler 'Memleket meselesi' diyerek Ankara’ya gidiyor

BirGün/Ankara

Cengiz Holding’in sahibi olduğu Eti Bakır A.Ş.,'nin maden projesini protesto etmeye hazırlanan Artvinliler Ankara'ya gidiyor.

8 Ekim’de Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) önünde yapılacak basın açıklamasına şu ifadelerle çağrı yapıldı:

“Toprağımıza, suyumuza, yaşam alanımıza sahip çıkmak zorundayız. Bize 'altın'ın zenginlik getireceğini söyleyenlere soruyoruz: ‘Bize bir tane zengin Güney Afrika ülkesi gösterebilirler mi?’ Arhavi 20 bin yıllık kaya çizimlerine ev sahipliği yapıyor, 'Karadeniz'in Göbeklitepesi' olmaya aday bu alana maden arama ruhsatı verildi.”

Cengiz Holding’in sahibi olduğu Eti Bakır A.Ş., Arhavi'deki maden arama ihalesini 27 Temmuz'da 5 milyon TL bedel ile kazandı.

SU KAYNAKLARINI KİRLETECEK, TARIM ALANLARINI TAHRİP EDECEK

Proje bölgede; yerleşim yerleri, tarım alanları ve çevresel etkileri nedeniyle endişe yarattı.

Arhavililer, maden çalışmalarının su kaynaklarını kirleteceği, tarım alanlarını tahrip edeceği ve ekosisteme büyük zarar vereceği kaygısı taşıyor.

Mevcut hidroelektrik santraller ve taş ocakları sebebiyle bölgedeki yaşamın zaten olumsuz etkilendiğini söyleyen Arhavi halkı, tıpkı Cerattepe'de olduğu gibi, madene izin vermeyeceklerini söylüyor.

Ankara’ya giden Artvinliler, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla 8 Ekim (yarın) saat 11.00’de MAPEG'in önünde basın açıklaması yapacak.