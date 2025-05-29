Artvinliler yarın mahkeme salonunda ve keşif sahalarında mücadele verecek

Gökay BAŞCAN

İktidarın ve sermayenin saldırısı altında olan Artvin’de yarın önemli üç gündem var. Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemek amacıyla mücadele ederken Reşit Kibar’ın öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması yarın görülecek.

Yargı kararlarına rağmen faaliyetlerini sürdüren Cengiz Holding’in Cerattepe'deki teleferik projesine karşı açılan davada bilirkişi keşfi yapılacak.

Arhavi’de ise yapımı planlanan Çamlıca HES projesine karşı verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan davada da bilirkişi incelemesi yapılacak.

REŞİT KİBAR DURUŞMASI

30 yıldır doğa talanına karşı mücadele eden Artvin halkı, yarın da keşif sahalarında ve mahkeme salonlarında haklarını arayacak. Artvin Cankurtaran’da, ormanlık alanda yapılması planlanan park projesine karşı çıkarken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Reşit Kibar’ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 18 Nisan’da Artvin Adliyesi’nde görüldü. Ancak duruşma, salonun fiziki koşullarının yetersiz olması gerekçesiyle ertelendi. Yarın sabah 09.00’da başlayacak dava öncesinde Artvinliler çağrıda bulundu.

CENGİZ’İN PROJESİ

Bir diğer konu ise 30 yıldır bölgedeki faaliyetleriyle Artvin’in yaşam alanlarını yok eden Cengiz’in teleferik projesi. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı verdiği ve Rize İdare Mahkemesi'nin yürütmesini durdurduğu proje, tüm yargı kararlarına rağmen sürüyor. Son olarak Danıştay’da görülen davada keşif yapılmasına karar verildi. Keşif, yarın proje alanında saat 13.30’da başlayacak.

Doğu Karadeniz’in derelerine ipotek koyan, kurutan HES projelerinin bir tanesi de Arhavi’de hayata geçirilmeye çalışılıyor. Durguna Vadisi’nde kurulmak istenen HES projesine ilişkin verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan dava sürüyor. Mahkemenin kararı üzerine yarın sabah saat 09.00’da, projenin hayata geçirilmek istendiği bölgede bilirkişi keşfi yapılacak. Avukat Bedrettin Kalın, keşfe çağrı yaparak Durguna Vadisi’ne sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

KURŞUN HEPİMİZE ATILDI

BirGün’e konuşan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, “Artvin’in çok önemli üç gündem maddesi var. Birincisi, yaşam alanlarını savunurken katledilen Reşit Kibar’ın duruşması. Bu dava hepimizi, tüm yaşam savunucularını yakından ilgilendiren bir dava. O kurşun hepimize, Artvinlilere atılmış bir kurşun” dedi.

Cerattepe’nin 30 yıldır Cengiz’le mücadele ettiğini hatırlatan Karahan, “Anayasa Mahkemesi’nin ‘bu bir yaşam hakkı ihlalidir’ kararına rağmen Cengiz, teleferik projesini sürdürüyor. Danıştay, yeni bir keşif yapılmasına karar verdi. Artvin’i tehdit eden bir proje. Yağışların şiddetinin artması ve bölgedeki maden faaliyetleri heyelanları tetikliyor. Havamızın, sularımızın kirlenmesi, heyelanların tetiklenmesi, ormanların tehlikeye girmesi gibi ana sebeplerden dolayı bu projeye karşı çıkıyoruz. Zaten bu gerekçelerle iptal edilmişti. Ama ne yazık ki Danıştay öyle bir gerekçeyle geri çevirdi. Şirket de bunu fırsat bilerek tekrar çalışmalara başladı.” ifadelerini kullandı.

Arhavi’deki Durgunlu Deresi’nin üzerinde kurulması planlanan HES’e ilişkin de konuşan Karahan, “İlk keşif sabah 09.00’da Arhavi’de, Durgunla Deresi’nde. Hiç dokunulmaması, korunması gereken bir vadiye HES yapmak istiyorlar. Tüm ülke bu projelerle boğuşuyor. Eskiden Bergama ve Cerattepe gündemdeydi ama şimdi ülkede aynı sorunlarla karşı karşıyayız” dedi.