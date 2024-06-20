Aryaların büyüsü Harbiye’de

Kültür Sanat Servisi

Dünyaca ünlü soprano Olga Peretyatko, orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası eşliğinde İstanbul’da sahne alacak. Konser, 22 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.30’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

Olga Peretyatko, kariyeri boyunca Robert Lepage’in yönettiği Stravinsky’nin “Bülbül” eserinin beğenilen prodüksiyonu, Dmitri Tcherniakov’un provokatif “Çar’ın Gelini” yorumunda ve Daniel Barenboim yönetiminde Bizet’nin “İnci Avcıları” eserindeki başrol olan Leïla rolünde büyük başarı kazandı. 2015 ECHO Klassik ve 2018 OPUS Klassik ödüllerine sahip Olga Peretyatko’nun 2014’te Bastille Günü kutlamaları için Eyfel Kulesi altında 600 bin kişilik canlı izleyici kitlesi ve milyonlarca uluslararası TV izleyicisi önünde sergilediği performans unutulmazlar arasına girmişti.