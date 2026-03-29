Aryna Sabalenka durdurulamıyor: Miami’de yine şampiyon

Miami Açık tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka, Coco Gauff karşısında zorlu mücadeleyi kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

ABD’de oynanan finalde dünya 1 numarası Sabalenka ile turnuvanın 4 numaralı seribaşı Gauff karşı karşıya geldi. 2 saat 9 dakika süren mücadelede Sabalenka, rakibini 6-2, 4-6 ve 6-3’lük setlerle mağlup etti ve üst üste ikinci kez kupayı kazandı.

Belaruslu tenisçi bu zaferle birlikte aynı sezon içinde Indian Wells ve Miami Açık’ı kazanarak “sunshine double” yapmayı başardı. Sabalenka, bu başarıyı en son 2022’de elde eden Iga Swiatek’in ardından bunu başaran ilk isim oldu.

Ayrıca Sabalenka, Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka ve Swiatek’in ardından bu başarıya ulaşan 5. kadın tenisçi olarak kayıtlara geçti.