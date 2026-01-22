Arz baskısı sürüyor: Petrol fiyatlarında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 64,60 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,60 dolardan alıcı buldu.

Dün 64,82 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, günü 64,70 dolardan tamamladı.

Petrol fiyatlarındaki kısmi gerilemede, Arktik Bölgesi'ne ilişkin jeopolitik belirsizlikler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler ve arz seviyelerinin talebin üzerinde seyrettiğine işaret eden veriler etkili oldu.

PETROL PİYASASINDA ARZ BASKISI

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıla ilişkin küresel günlük petrol talebi artış öngörüsünü 69 bin varil yukarı yönlü revize etti.

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel talebin bu yıl günlük yaklaşık 932 bin varil artarak 104 milyon 981 bin varile yükselmesi bekleniyor. Küresel petrol arzı ise Aralık 2025'te bir önceki aya göre günlük 350 bin varil azalarak 107 milyon 410 bin varile geriledi. IEA, arzın üst üste üçüncü ayda da düşüş kaydettiğini ve seviyenin, Eylül 2025'te görülen rekorun yaklaşık 1 milyon 600 bin varil altında kaldığını bildirdi.

Talep artış beklentisinin güçlenmesi ve arzın gerilemesi, küresel petrol piyasasında arz-talep dengesinin sıkılaştığına işaret ederek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Ancak arzın halen talebin üzerinde seyretmesi, yükselişin hızını sınırlayan bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,66 dolar direnç, 60,57 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.