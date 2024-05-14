Arzu Çerkezoğlu'ndan 'kamuda tasarruf paketi'ne tepki
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, dün açıklanan 'kamuda tasarruf paketi'ne tepki gösterdi. Çerkezoğlu, açıklanan önlemler için "İşçiler, emekçiler, emekliler için daha zor günlerin habercisi" değerlendirmesinde bulundu.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün açıkladığı 'kamuda tasarruf paketi'ni eleştirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çerkezoğlu, açıklanan pakette Saray'dan ve sermayeye tanınan vergi imtiyazlarından bahsedilmediğini, kamu hizmetlerinden 'tasarrufun' dayatıldığını vurguladı.
Çerkezoğlu'nun paylaşımı şöyle:
Tasarrufta da adalet yok!— Arzu A. Çerkezoğlu (@ArzuCerkezoglu) May 14, 2024
Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından “kamuda tasarruf paketi” olarak açıklanan önlemler, işçiler, emekçiler, emekliler için daha zor günlerin habercisi.
Pakette yandaş müteahhitlere yapılan… pic.twitter.com/nT935dJX1Y