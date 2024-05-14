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Arzu Çerkezoğlu'ndan 'kamuda tasarruf paketi'ne tepki

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, dün açıklanan 'kamuda tasarruf paketi'ne tepki gösterdi. Çerkezoğlu, açıklanan önlemler için "İşçiler, emekçiler, emekliler için daha zor günlerin habercisi" değerlendirmesinde bulundu.

Güncel
  • 14.05.2024 10:18
  • Giriş: 14.05.2024 10:18
  • Güncelleme: 14.05.2024 10:28
Kaynak: Haber Merkezi
Arzu Çerkezoğlu'ndan 'kamuda tasarruf paketi'ne tepki
Fotoğraf: DepoPhotos

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün açıkladığı 'kamuda tasarruf paketi'ni eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çerkezoğlu, açıklanan pakette Saray'dan ve sermayeye tanınan vergi imtiyazlarından bahsedilmediğini, kamu hizmetlerinden 'tasarrufun' dayatıldığını vurguladı.

Çerkezoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Sözde tasarruf paketi göz bile boyamadı
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