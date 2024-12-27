Arzu Çerkezoğlu: "SGK, prim borcu olan tüm kişi ve kurumları ayrımsız ilan etmelidir"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 7. Genel Kurulu’nda konuştu.

Sosyal güvenliğin, çalışanların en önemli sosyal kazanımı, emeğin uzun soluklu mücadelesinin ürünü olduğunu belirten Çerkezoğlu, "Kökleri erken Cumhuriyet dönemine dayanan sosyal güvenlik hakkı ve sosyal güvenliğin kurumsal yapısı Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının başında hiç de iç acıcı değildir" dedi.

Sosyal güvenlik örgütlenmesinin yapısal sorunlarının sürdüğünü ifade eden Çerkezoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye’de en geniş toplumsal kesimin hak ve çıkarlarını temsil eden bir kurumun genel kurulundayız. SGK, bir hükümet bürosu veya idari birim değil. Bu kurumun asıl kaynakları bizlerin primlerinden sağlanıyor. Ancak bu kurumun sahibi olan bizler üç yılda bir gün, o da sadece istişari mahiyette bir toplantıda kurumu değerlendirebiliyoruz. Genel kurul hakiki bir genel kurul olmalı: İbra yetkisi olmalı, bütçe yapma yetkisi olmalı. Kurum Başkanını seçme yetkisi olmalı.

'MALİ ÖZERKLİĞE SAHİP BİR SGK İSTİYORUZ'

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun en temel sorunlarından biri siyasi vesayet sorunudur. Bu geçmişte de böyleydi. 2018’de başlayan ve parlamenter rejimi sona erdiren başkanlık rejimi ile SGK’nin yapısı daha yoğun biçimde siyasi vesayet altına alındı. SGK’nin 12 üyeli Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı başkan ve başkan yardımcıları dahil, Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Biz on yıllardır gerçek idari ve mali özerkliğe sahip bir SGK istiyoruz.

Kurumun sağlık hizmeti üreticisi olmaktan çıkarılması ve sağlık alanında yaşanan özelleştirme, hem toplum vicdanı açısından büyük sorunlara yol açıyor hem de kuruma maliyeti ağır oluyor. Özel hastanelerin kuruma hasta başı maliyeti kamu hastanelerinin çok üstünde gerçekleşiyor. SGK’nin özel hastanelere yaptığı birim ödeme artıyor. SGK’nin özel hastanelerine hasta başına yaptığı ödeme 2012’de ortalama ödemenin yüzde 5 fazlası iken 2024’ün ilk altı ayında yüzde 53 fazlası oldu. Özel hastanelerin hepsi SGK’nin Sağlık Uygulama Tebliğinde öngörülen yüzde 200 ilave ücretin çok üzerinde ödeme talep ediyorlar, bu konuda denetim ve yaptırım söz konusu değil."

SGK verilerinin şeffaf ve detaylı olmadığını hatırlatan Arzu Çerkezoğlu "Geçmiş yıllarda gündeme gelmeyen belediyelerin SGK borçları gündeme getiriliyor. SGK, kuruma prim borcu olan tüm kişi ve kurumları ayrımsız ilan etmelidir. SGK siyasi hesaplaşmamaların odağına çekilmemelidir" dedi.

Çerkezoğlu, SGK ve sosyal güvenlikle ilgili temel taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

- İdari ve mali açıdan gerçek anlamda özerk, yapısı TBMM tarafından düzenlenen bir kurum istiyoruz.

- SGK genel kurulunun denetim, karar ve ibra organı olmasını istiyoruz.

- SGK yönetim kurulunda çoğunluğun çalışan ve emekli temsilcilerinden oluşmasını talep ediyoruz.

- Sosyal güvenlik sisteminin Anayasa’nın emredici düzenlemelerine, sosyal devlet ilkesine uygun biçimde emekliliğe erişimi kolaylaştıracak ve emeklilerin insanca yaşamasını sağlayacak şekilde değiştirilmesini istiyoruz.

- İşverenlere sağlanan SGK prim desteğinin işçilere de sağlanmasını istiyoruz.

- Emeklilikte yaş adaletsizliği sorununun çözülmesini istiyoruz.

- Emekliler arasındaki büyük eşitsizliklerin giderilmesi için intibak yasasının çıkarılmasını istiyoruz.

- Aylık bağlama oranlarının yükseltilmesini, emekli aylığının hesabında büyümenin tamamının hesaba katılmasını istiyoruz.

- En düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine çıkarılmasını istiyoruz."