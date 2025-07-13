Arzu Çerkezoğlu: Sosyal güvenlik sistemi adaletsiz bir sisteme dönüştü
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, DİSK-AR’ın hazırladığı “Türkiye'de Emeklilerin Durumu" raporunu Ankara’da gerçekleştirilen emekli buluşmasında açıkladı. Tüm emeklileri sendikalı olmaya davet eden Çerkezoğlu, “emeklilik ve sosyal güvenlik sistemi adaletsiz bir sistem haline gelmiştir. Türkiye’de çalışan ve iş arayan emekli sayısı 8 milyona ulaştı” diye konuştu.
BirGün/Ankara
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ankara Emekli Buluşması’nda DİSK-AR’ın hazırladığı “Türkiye'de Emeklilerin Durumu" raporunu kamuoyuna açıkladı. Tüm emeklileri sendikalı olmaya davet eden Çerkezoğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen buluşmada raporun detaylarını açıkladı.
“Raporda özellikle emekli aylıkları sayıları ve emeklilere ayrılan başlıklar olmak üzere temel meseleleri aktardık” Çerkezoğlu, emeklilerin çalışanlardan sonra ikinci büyük grup olduğuna dikkat çekti.
5510 sayılı Yasa’yla emekli aylıkları çok ciddi seviyede gerilediğine dikkat çeken Çerkezoğlu, “Emeklilerin milli gelirden aldığı pay sıfırlandı ve emekli aylıkları asgari ücretin altına geriledi. Bu durum yamalarla iyileştirilmeye çalışılsa da emeklilik ve sosyal güvenlik sistemi adaletsiz bir sistem haline gelmiştir. Türkiye’de çalışan ve iş arayan emekli sayısı 8 milyona ulaştı. Çalıştıktan sonra emekli olmak ve sonra insanca yaşayabileceği bir aylığa ve emeklilik hakkına sahip olması herkesin hakkıdır. DİSK bu nedenle 1995’ten beri, 30 yıldır mücadele veriyoruz” diye konuştu.
Emekli aylıklarına ilişkin taleplerini bir kez daha sıralayan Çerkezoğlu, şöyle konuştu:
“Emekli aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltilsin. Tüm emeklilerin insanca yaşayabileceği ve adaletsizliğin ortadan kaldırıldığı bir intibak yasası yapılsın. Emekli aylıkları sadece enflasyon üzerinden hesaplanıyor. Emekliler büyümeden payını alsın. Bütün bunlar için emeklilerin örgütlenmesi ve sendikalaşmasının yolu açılsın. Bütün emeklileri DİSK’in çatısı altında yan yana olmaya, sendikalı, DİSK’li olmaya çağırıyorum.”
Raporda öne çıkan başlıklar ise şöyle sıralandı:
- Emeklilerin nüfus içindeki payı artarken pastadaki payı düşüyor.
- Türkiye’de emekli aylıkları dibe doğru eşitleniyor.
- Emekliler ve onların hak sahipleri, işçilerden sonra Türkiye’nin en büyük toplumsal grubudur: 2024 itibarıyla emekli ve hak sahipleri Türkiye nüfusunun yüzde 18,5’ini oluşturuyor.
- 15,9 milyon emekli ve hak sahibi kişi sayısı ile Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde emekli ve hak sahibi sayısının en fazla olduğu üçüncü ülkedir.
- 2002’de ortalama emekli aylığının kişi başına GSYH’ye oranı yüzde 46,4 iken 2025’te bu oran yüzde 29’a geriledi.
- Türkiye’de ortalama emekli aylığı 2003’te asgari ücretin yüzde 36 üzerinde iken günümüzde asgari ücretin yüzde 22 altına geriledi.
- “Türkiye’de emekli sayısı çok fazla, aktif/pasif oranı çok düşük” iddiası doğru değildir.
- Düşük emekli aylıkları sebebiyle milyonlarca emekli tekrar çalışıyor veya iş arıyor: 2002 yılında yüzde 36,6 olan çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı Aralık 2024’te yüzde 65,7’ye yükseldi.