Arzu Çerkezoğlu: Sosyal güvenlik sistemi adaletsiz bir sisteme dönüştü

BirGün/Ankara

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ankara Emekli Buluşması’nda DİSK-AR’ın hazırladığı “Türkiye'de Emeklilerin Durumu" raporunu kamuoyuna açıkladı. Tüm emeklileri sendikalı olmaya davet eden Çerkezoğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen buluşmada raporun detaylarını açıkladı.

“Raporda özellikle emekli aylıkları sayıları ve emeklilere ayrılan başlıklar olmak üzere temel meseleleri aktardık” Çerkezoğlu, emeklilerin çalışanlardan sonra ikinci büyük grup olduğuna dikkat çekti.

5510 sayılı Yasa’yla emekli aylıkları çok ciddi seviyede gerilediğine dikkat çeken Çerkezoğlu, “Emeklilerin milli gelirden aldığı pay sıfırlandı ve emekli aylıkları asgari ücretin altına geriledi. Bu durum yamalarla iyileştirilmeye çalışılsa da emeklilik ve sosyal güvenlik sistemi adaletsiz bir sistem haline gelmiştir. Türkiye’de çalışan ve iş arayan emekli sayısı 8 milyona ulaştı. Çalıştıktan sonra emekli olmak ve sonra insanca yaşayabileceği bir aylığa ve emeklilik hakkına sahip olması herkesin hakkıdır. DİSK bu nedenle 1995’ten beri, 30 yıldır mücadele veriyoruz” diye konuştu.

Emekli aylıklarına ilişkin taleplerini bir kez daha sıralayan Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

“Emekli aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltilsin. Tüm emeklilerin insanca yaşayabileceği ve adaletsizliğin ortadan kaldırıldığı bir intibak yasası yapılsın. Emekli aylıkları sadece enflasyon üzerinden hesaplanıyor. Emekliler büyümeden payını alsın. Bütün bunlar için emeklilerin örgütlenmesi ve sendikalaşmasının yolu açılsın. Bütün emeklileri DİSK’in çatısı altında yan yana olmaya, sendikalı, DİSK’li olmaya çağırıyorum.”

Raporda öne çıkan başlıklar ise şöyle sıralandı: