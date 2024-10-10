As Plastik işçileri: "Direnişimizi büyüteceğiz"

Ebru ÇELİK

19 Eylül’de DİSK’e bağlı Petrol İş Sendikası’na üye olan 10 As Plastik işçisinin atılması üzerine greve çıkan 130 işçi dün basın açıklaması gerçekleştirdi. Uğradıkları mobbingler ve aldıkları sefalet ücretleri karşısında sendikalı olmak isteyen işçiler, “direnişimizi daha da büyüteceğiz” dedi.

İşçiler adına basın metnini okuyan Petrol İş 1. Nolu Şube Başkanı Erkan Zorlu, “ As Plastik emekçileri sadece ve sadece sendikalı bir işyerinde ve toplu sözleşme şemsiyesi altında çalışmak istedi. Bu bizlerin en temel Anayasal hakkı ve 2022 yılından bugüne bunun mücadelesini veriyoruz.

Ancak işveren As Plastik’i bugünlere getirmiş, yıllarını bu işyerine vermiş çalışanını yok sayarak toplu pazarlık masasından kalktı, grevimizi kırmak için sayısız girişimde bulundu, bulunmaya devam ediyor. Ama hepsini biliyoruz, gerekli yasal takibi yapıyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağımız” ifadelerini kullanarak, mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceklerini, kararlılıkla direnmeye devam edeceklerini vurguladı.

İşçiler taleplerini şöyle sıraladı:

İşten atılan üyelerimiz işlerine geri dönecek

Toplu pazarlık masası yeniden kurulacak

Haklarımız verilecek

Fabrika yeniden çalışmaya başlayacak

As Plastik işçilerine desteğe gelenler arasında; Polonez işçileri. SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), İşçi Demokrasi Partisi (İDP), Emek Partisi (EMEP), Uluslararası İşçi Dayanışma Derneği, (UID-DER), Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ve Vatan Parti Cumhuriyet Kadınları Derneği temsilcileri de yer aldı.