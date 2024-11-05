As Plastik işçilerinin grevi 48’inci gününde

Emek Servisi

Petrol-iş üyesi As Plastik işçilerinin başlattığı direniş 48’inci gününe girdi. İstanbul Hadımköy’deki As Plastik fabrikasında işçiler toplu iş sözleşmesi hakları için 19 Eylül’de greve çıktı. İşçilerin sosyal haklarını, sendika üyeliklerini iptal ettiklerinde vereceğini söyleyen patrona karşı başlatılan direniş sürüyor.

İşçiler sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda “Patrona ve yönetime sesleniyoruz: üretimler tekrar durdu, içeridekiler de dışarı çıktı. Bu işi uzatmanın bir anlamı yok. Sendikayla imzayı at, biz de işimize dönüp çalışmaya başlayalım" dedi.