As Plastik'te grev yapan işçiye müdahale: 3 işçi gözaltına alındı

28 gündür işe sendikal haklarıyla geri iadeleri için direnen As Plastik işçilerine bugün jandarma müdahale etti.

19 Eylül’de TÜRK-İŞ'e bağlı Petrol-İş'e üye olan 10 As Plastik işçisinin atılması üzerine greve çıkan işçilerin direnişi sürerken bugün jandarma müdahalesi gerçekleşti.

Müdahalede 3 işçi gözaltına alındı. İşçiler ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.

As Plastik işçileri adına sosyal medyada yapılan açıklamada, "Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakıldı. 28 gündür yaptığımız şeyi bugün yapınca müdahaleye sebep olan nedir? Grev kırıcılarla birliğimizi bozamayınca jandarmaya talimat mı verdiler şimdi de? Yasaları ayaklar altına alan patron olunca suç olmuyor mu?" denildi.