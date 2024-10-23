As Plastik’te dayanışma çağrısı

Emek Servisi

As Plastik işçilerinin grevi 34’ncü gününde de devam etti. İstanbul Hadımköy’de kurulu As Plastik fabrikasında, Petrol-İş sendikasında örgütlü işçiler tıkanan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin ardından öncü işçilerin işten çıkarılmasıyla greve başlamıştı. İşçilerin bir ayı aşkındır sürdürdüğü grevde patron dün de grev kırıcılara başvurdu.

Grev kırıcılar için özel güvenlik ekibi istihdam eden ve jandarma korumasıyla içeri işçi sokan işveren, mahkeme kararlarına rağmen grev kırıcılığa devam etti. Grevdeki işçiler, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada “Grev kırıcılar özel güvenliklerle fabrikaya girdi. Her gün özel güvenliklerle korumalarla işe gelip gitmenin korkusu onlara yeter. Zafer onuruyla direnen bizlerin olacak. Grev kırıcılığına bulaşan işçilere sesleniyoruz.

Gelin, onuruyla mücadele eden kardeşlerimizin safına katılın. Biz sizinle kucaklaşmaya hazırız. Bu yanlıştan dönün, size el uzatıyoruz” dedi.

Fabrika önündeki işçiler, “Tüm emek dostlarına sarılmaya açığız” diyerek fabrika içindeki işçilere seslendi. İşçiler ayrıca, 24 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te fabrika önünde buluşma çağrısı yaptı. Yurttaşlar ile siyasi partileri, sendikaları ve STK’leri grev çadırına davet eden işçiler, "Gelin dayanışmayı beraber büyütelim" dedi.