As Plastik’te müfettişe özel güvenlik engeli

Emek Servisi

İstanbul Hadımköy’de kurulu As Plastik fabrikasındaki grev 15’inci gününde de devam etti. İşverence tıkanan toplu iş sözleşmesinin (TİS) ardından Petrol-İş’te örgütlü işçilerin aldığı direniş kararı, öncü işçilerin işten çıkarılması ile greve dönüşmüştü. 10 işçinin işten çıkarılması ile başlayan grev, fabrikadaki pek çok işçinin de iş bırakmasıyla büyüdü ancak patronun rüşvetle grev kırıcılığa ikna etmeye çalıştığı işçiler ile yaşanan gerginlik sürüyor.

Grevdeki işçilerin fabrikada grev kırıcılığa müsaade etmeyeceğini açıklamasının ardından patron fabrika ile grev çadırı arasına jandarma ve özel güvenlikler ile barikat kurdu. Petrol-iş sendika avukatları ile müfettiş ve hakim, grev kırıcılığın tespiti için dün fabrikaya geldi. Patronun grev çadırı için özel olarak işe aldığı güvenlikler ise heyetin geçişini engellemeye çalıştı. Teftişe gelindiğini öğrenen işveren, zaman kazanmak için özel güvenliklerin heyetin geçişine izin vermemesi talimatını verdi. Bu esnada çalışan makineler görünmesin diye fabrikanın camına branda çekildi. İşçiler, heyetin girişinden önce sigortasız çalıştırılan bir işçinin fabrikadan kaçırıldığını anlattı.