ASAL Araştırma'dan asgari ücret anketi: “Zam yetersiz, halk geçinemiyor”

ASAL Araştırma’nın son anketine göre yurttaşlar asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammı yetersiz buluyor.

1 800 kişiyle yapılan ankette katılımcıların büyük bir kısmı, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL’lik asgari ücreti yetersiz buluyor.

Ankette katılımcılara “Sizce 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret yeterli mi?” sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 64,7’si ise asgari ücrete yapılan zammı yetersiz buldu.

Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların büyük bir kısmı artan yaşam maliyetleri karşısında belirlenen asgari ücreti geçim için yetersiz görüyor. Asgari ücreti yeterli bulanların oranı %18,2’de kaldı, %17,1’lik bir kesim bu konuda fikir belirtmek istemedi.

YÜZDE 60 EKONOMİNİN KÖTÜYE GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Bir diğer ankette katılımcılara, “Günlük yaşamınızı düşündüğünüzde, genel olarak Türkiye ekonomisi için 'iyiye' mi yoksa 'kötüye' mi gidiyor diyebilirsiniz?” sorusu soruldu.

Bu soruya katılımcıların yüzde 23,3’ü ekonomi iyi gidiyor diye yanıtladı.

Katılımcıların yüzde 16,2’si ise fikir belirtmedi.

Ekonomi kötüye gidiyor yanıt verenlerin oranı ise yüzde 60,5.

Ankette 2025 yılı için, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 oranındaki zam ile en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL belirlenmesi de soruldu.

Zamma evet yeterli diyenlerin oranı yüzde 13.5 olarak kayda geçerken, yüzde 71,6 oranında ise hayır, yetersiz yanıtı verildi. Cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 14.9.