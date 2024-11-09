ASAL'dan 'erken seçim' anketi: Gerekçeler sıralandı

Siyasette erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken, ASAL Araştırma "Erken seçim yapılmalı mı?" sorulu anketinin sonuçlarını yayımladı.

Şirketin ekim ayında 26 ilde 2 bin kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği ankette katılımcıların büyük çoğunluğu 'erken seçim istemediğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 42.6 oranında bir çoğunluğu 'erken seçim yapılsın' yanıtını verdi.

Anket sonuçlarına göre, yurttaşların 'ekonomi ve hayat pahalılığı' nedeniyle erken seçim istediği belirtildi.

Erken seçim isteyen yurttaşların 2. gerekçesi 'adaletsizlik ve sığınmacı sorunu', 3. gerekçesi ise 'işsizlik, liyakat ve yönetim' oldu.