Asansör boşluğuna düşen 52 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde tadilat için gittiği apartmanda asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırıklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğuna düşen 52 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
İHA'da yer alan habere göre olay, Pınarhisar ilçesi Arpalık Sokak'taki bir binada meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, binada tadilat çalışması yapan 52 yaşındaki Mehmet Kartal, 4. kattan asansörle aşağı inmek istedi.
Asansörü çağırdığını zannederek kapıyı açan Kartal, asansörün o katta olmadığını fark etmeyerek boşluğa düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kartal'ın cansız bedeni, önce Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne, ardından otopsi işlemleri için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.